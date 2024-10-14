Samanyolu Haber /Ekonomi / Halktan iktidara 'kredi kartı vergisi' tepkisi /14 Ekim 2024 23:57

Halktan iktidara 'kredi kartı vergisi' tepkisi

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını öngören teklifle ilgili vatandaşlardan dikkat çeken tepkiler geldi.

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AKP'nin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırladığı yasa teklifine tepkiler sürüyor. Teklifte, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi yapılmasının öngörülmesi nedeniyle bankalara başvuran vatandaşlar, limitlerinin düşürülmesini istiyor.



"DAHA ÖNCE TOPLANANLAR NEREYE GİTTİ?"

Daha önce benzer amaçlarla toplanan paraların nereye harcandığını soran bir vatandaş, "Bu iktidar artık ne yapacağını bilemiyor. Sinekten yağ çıkartıyor. 5'li çetenin vergilerini affedeceğine... Onlara dokunmuyor. Onların vergilerini affediyor. İşçilerin, memurların, emeklilerin de kredi kartından 750 lira alacakmış. Savunmaya verilecekmiş. Kim bilir nerelere gider. Ne oldu daha önce topladıkları paralara? Deprem paraları gitti. Nereye gidiyor bu paralar? Millet gene aç. Bu hükümetin çöküşüdür" tepkisinde bulundu.

"ZATEN KREDİ KARTI BORÇLARI VAR"

Vergi artışlarına tepki gösteren bir diğer vatandaş ise, "Her şeyden vergi alıyorlar. Bu nedir ben anlayamadım? Zaten durumumuz kötü, geçinemiyoruz. Bir de vatandaşa ekstra vergi yüklüyorlar. Zaten kredi kartı borcumuz var. Bu devirde borçsuz geçinmek mümkün mü?" dedi.

"BEN LİMİTİMİ DÜŞÜRDÜM"

Ekonominin giderek kötüleştiğine işaret eden bir başka yurttaş ise "Çok yanlış bir şey. Zaten bankalar alıyor. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaştan bunun alınması çok daha kötü olacak. Yanlış bir şey. Ben limitimi düşürdüm. Ekonomi çok kötü. Alım gücü çok düştü. Hükümet vergi getirmeyeceğini söylüyordu. Şimdi savunma sanayi için vergi getiriyorlar. Birçok kaleme vergi geliyor" şeklinde konuştu.

"KREDİ KARTLARIYLA GEÇİNİYORUZ"

Teklifi görür görmez kredi kartı limitini düşürdüğünü anlatan bir yurttaş "Limitim 100 binin üzerindeydi, 99 bin liraya düşürdüm. Devamlı kullandığımız için lazım oluyordu kartlar ama düşürdüm. Bankayı aradığımda, 'daha kanunlaşmadı' dediler. Ben gene de düşürdüm. Kredi kartıyla geçiniyoruz" dedi.

"VATANDAŞIN DURUMU DA KÖTÜ"

Başka bir vatandaş da "Çok yanlış. Gidişatımız da yanlış durumlar da kötü. Vatandaşın durumu kötü" diyerek tepki gösterdi.
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