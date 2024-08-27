'Halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız yok'

"Partilerin tüzükleri demokratik olmadan söylenecek sözlerin hiçbir önemi yok. Kurultay delegelerimiz sokağı duydu. Eğer CHP değişirse Türkiye değişecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle ve ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik ve İstanbul'daki her üç belediyeden ikisini kazanan, bütün yıpratmalara rağmen büyükşehiri büyük farkla kazanan, nüfus olarak Türkiye'nin yüzde 65'ini yöneteceğimiz seçim başarısını elde ettik.





CHP'ye yönelik eleştirileri de yanıtlayan Özel, "CHP'yi kurduğu ülkeyi bölücü gibi göstermeye çalışmak, aslında yoksulluğu örtmek büyük ihmallerin sorumluluğunu almamaya çalışmaktan başka bir şey değil. Kim CHP'nin seçimden beri yaptığını doğru bulmuyorsa bilse iyi olur, CHP Türkiye'nin birinci partisidir" ifadelerini kullandı.





Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma! Biz biriz, beraberiz, kararlıyız; hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz."





BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor. İlk konuşan isim olan İmamoğlu, tüzük kurultayının 'iktidara hazırlık' olduğunu dile getirdi.CHP'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Kurultayımızı en güzel şekilde hazırlamak hepimizin görevidir" dedi.Kurultayı 'ortak akıl şenliğine' dönüştürmek istediklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:"Danışma kurulu toplantılarının karşılığını verdiğini düşünüyorum. CHP olarak en güzel tüzük kurultayını bu haftadan başlayarak partimizin kuruluş yıl dönümüne kadar gidecek süreci en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda sayın genel başkanımız Özgür Özel'e inanıyorum. Bu hazırlık bir iktidar hazırlığı. Halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız yoktur.Birbirimize vakit ayıralım konuşalım, halleşelim, helalleşelim ama bütün bu konuşmalar kendi içimizde ve aramızda suhuleti sağlamak iş birliğini oluşturmak adına kaliteli bir süreç şekliyle ilerlesin. Kamuoyuna farklı yönleriyle yansıyarak milletimizin temel gündemini sağa sola esnetecek bir biçimde gündemi meşgul etmemesini diliyorum.”İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi. Özel, şu mesajları verdi:Biz kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Devleti 22 yıldır likayatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi kendilerini geri çekmelerine izin vermeyeceğiz. Biz kendinden emin, milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi, geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayıp hep birlikte ilerleyeceğiz.CHP bu yüzyılda kimin için siyaset yaptığını bilerek, faturayı ödemesi gerekenlere ödetmek için bu yürüyüşü nasıl yapacağımızı mutabakatla belirleyip milletin önüne koyacağız. Biz bu kararlılıktayken bizim karşımızda çaresizce ama birtakım kurnazlıklarla bizi başka tartışmaların içine çekmeye çalışanlar var. Bu tartışmalara eski reflekslerle katılanlara bir şey demiyorum ama bu kötü niyetin bir parçası olmaya kalkanların bu ülkenin hak ettiği CHP iktidarıyla kesişen bir duyguları olmadığı açıktır."'Normalleşme' süreci üzerinden gelen eleştirilere ve parti içindeki tartışmalara da değinen CHP lideri, şunları söyledi:"Normalleşme bugüne kadar muhalefeti eksik yapmaya yol açacak hiçbir unsuru içermedi. Normalleşme, milletin tümüne sesini duyurmaktır. Yaptıkları tek bir yanlışa sessiz kalmamak, ezdikleri tek bir karıncayı yalnız bırakmamaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımın bu oyuna gelmeyecek dirayette olmasını istiyorum. Sabırla, umutla, kararlılıkla, özgüvenle ilerliyoruz. Siyasi partiler arasındaki en demokratik en katılımcı tüzüğü yapacağızÖzgür Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:"CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek. CHP değişecek, Türkiye değişecek. Türkiye'deki insanların umudu değişecek. Türkiye 100 yıl önce olduğu gibi bütün dünyanın gelişimine biretle baktığı bir ülke olacak. Bu ülkeye demokrasiyi, cumhuriyeti, çok partili sistemi biz getirdik. İktidarı alanın yargıyı, basını tüm kurumları ele geçirdikleri bir süreci bu ülkenin yaşamasına engel olamadık. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kimsenin ele geçiremediği bir medya oluşturmak, yargı sistemi kurmak için bu ülkenin 100 yıl sonra tekrar bize ihtiyacı var."