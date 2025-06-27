Halktv kapatılıyor mu: Halktv'nin patronundan dikkat çeken açıklamalar!

RTÜK, Halk TV’ye 10 gün yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası vermişti.





Cafer Mahiroğlu’nun açıklamasından bazı bölümler şöyle:





Bugün, “Çarpıldı, geberdi” deyip orada manşet yapan gazeteye (Akit) hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Yıllardır Türk ahlakının içi boşaltılırken o yayını yapan kanallara hiçbir ceza gelmiyor. Bizimle derdiniz ne kardeşim? Biz bu ülkenin çocukları değil miyiz? Susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. Bir yere kadar susuyoruz yani artık bu son. Bunun açıklanabilecek bir yanı yok!

Artık boğazıma düğümleniyor, söylemeyeyim diyorum ama artık söylenmeyecek hiçbir şey yok. Biz sustukça daha da çok üzerimize gelecekler. Biz bu ülkenin çocuklarıyız kardeşim ve biz bu ülkede özgürce yayınımızı yapacağız.





Ne diyorlar? Sus konuşma! Bizim size lütfettiğimiz kadar konuş! Ne kadar size sınır verirsek o kadar konuşun! Ya arkadaş biz olmayan bir şey söylemiyoruz ki! Şu anda sokakta insanlar geçim sıkıntısından hepsinin dokunsan bin derdi var. İnsanlar kredi kartlarıyla, borçlarla yaşıyorsa eğer bunun haberi yapılıyorsa bu suç bizim olamaz ki! İkincisi orada bir sürü çalışan, Halk TV emekçisi var. Ben burada ne kadar etkiliyim.





Artık beni geçti bu güç, sizi de geçti! Bu güç artık Halk TV çalışanların gücünü de geçti. Bu güç artık RTÜK başkanının gücünü de geçti. Bu Halk TV bu halkın nefes borusu eğer bu halk bu kanalın kapanmasını istiyorsa, kapar kardeşim. Kapar izlemez dolayısıyla bu bize bir mesajdır.





Eğer bizim reytinglerimiz bugün itibariyle söylüyorum düşerce; burada beyanımdır ben bu kanalı kapıyorum. Arkadaşların rızasını da alarak eğer Türkiye Cumhuriyeti halkının talebi bu yöndeyse, eğer ‘bizim nefes borumuz olma, bize haber verme biz senin verdiğin haberleri yandaş haber olarak buluyoruz’ diyorsanız, sen CHP’nin kanalısın diyorsanız izlemeyin bana mesaj verin. Bir şekilde siz bana söyleyin ben bu ülkede gerekeni yaparım kanal adına. Artık bıçak kemiğe dayandı.