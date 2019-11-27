Haluk Bilginer'den Emmy ödülü açıklaması

Bunun bir ekip işi olduğunu söyleyen Bilginer, “Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış” dedi.







Türkiye’ye döndükten sonra açıklama yapan Bilginer, şunları söyledi:





"Herkese içten kutlamaları için çok teşekkür ederim. Severek yapılan bir şeyin başkaları tarafından da takdir edilmesi mutluluk verici. Bu bir ekip işi, başta Kerem Çatay, Onur Saylak ve Hakan Günday olmak üzere emeği geçen herkesle paylaşıyorum bu ödülü.Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış."





Bilginer, ödülünü almak için davet edildiği sahnede şöyle konuşmuştu:





"Bu büyük bir onur. Akademiye bu kıymetli ödül için teşekkür ederim. Bu güzel insanlarla çalışmak büyük bir zevkti. Şahsiyet dizisi adaleti ve hafıza kaybını konu alıyor, ama bir kişinin hafıza kaybını değil, daha tehlikeli ve zararlı olan toplumun hafıza kaybını konu alıyor. Bu yüzden içinde yaşadığınız toplumun hafıza kaybı yaşamadığından emin olun."