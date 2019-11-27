Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Bilginer'den Emmy ödülü açıklaması /27 Kasım 2019 20:49

Haluk Bilginer'den Emmy ödülü açıklaması

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödül töreninde Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görülen oyuncu Haluk Bilginer’den yeni bir açıklama geldi.

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Bunun bir ekip işi olduğunu söyleyen Bilginer, “Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış” dedi.

Türkiye’ye döndükten sonra açıklama yapan Bilginer, şunları söyledi:

"Herkese içten kutlamaları için çok teşekkür ederim. Severek yapılan bir şeyin başkaları tarafından da takdir edilmesi mutluluk verici. Bu bir ekip işi, başta Kerem Çatay, Onur Saylak ve Hakan Günday olmak üzere emeği geçen herkesle paylaşıyorum bu ödülü.Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış."

Bilginer, ödülünü almak için davet edildiği sahnede şöyle konuşmuştu:

 "Bu büyük bir onur. Akademiye bu kıymetli ödül için teşekkür ederim. Bu güzel insanlarla çalışmak büyük bir zevkti. Şahsiyet dizisi adaleti ve hafıza kaybını konu alıyor, ama bir kişinin hafıza kaybını değil, daha tehlikeli ve zararlı olan toplumun hafıza kaybını konu alıyor.  Bu yüzden içinde yaşadığınız toplumun hafıza kaybı yaşamadığından emin olun."
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