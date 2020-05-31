'Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz' mesajı

Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanıldı.







Prof.Dr. Haluk Savaş KHK ile ihracının ardından tutuklanmış ve uzun süre cezaevinde tutulmuştu. Savaş'ın hastalığı bu dönemde ortaya çıkmış, daha sonra hastanede ayaklarından kelepçeli şekilde tedavi altına alınmıştı. Bir süre sonra tahliye edilen Savaş, yapılan yargılamalar sonunda beraat etmişti.





Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirmiş ve mücadelenin öncüsü olmuştu.





Oluşan kamuoyunun ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıktı. Tedavisinin ardından tekrar Türkiye'ye dönen Savaş, KHK TV'nin de kurulmasına öncülük etti. Prof. Savaş, KHK TV'nin de Genel yayın Yönetmeni.