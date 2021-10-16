Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent: Ayşe Özdoğan’ın raporununu bakanlığa ilettik; umarım sonuç alırız /16 Ekim 2021 11:52

Haluk Levent: Ayşe Özdoğan’ın raporununu bakanlığa ilettik; umarım sonuç alırız

Bir yurtta görev yaptığı için Yargıtay tarafından onaylanan cezası için tekrar cezaevine gönderilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan için yardım çapaları devam ediyor.

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Ahbap Derneği Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında Özdoğan’la ilgili açıklama yaptı.

Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem, Haluk Levent’e, “İyi günler Haluk Bey Benim kardeşimde 4.Evre Maksiller Sinüs kanser 4.Evre Kanser Hastası olup Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinden Cezaevinde kalamaz Raporu olmasına rağmen İstanbul Adlı Tıpın Reviri olan bir cezaevinde infazı gerçekleştirilen raporuyla hükümlü ve cezaevinde” paylaşımından bulundu.

Buna cevap veren Haluk Levent, “Adli tıp raporu elimizde. Bunu biz de bakanlığa ilettik. Umarım sonuç alırız” dedi.


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