Haluk Levent, KHK’lı Fatma Görmez’i ziyaret etti

AHBAP Platformu ile her kesimin sempatisini kazanan Türk Rock şarkıcısı Haluk Levent, KHK’lı kalp hastası Fatma Görmez’i ziyaret ettiği öğrenildi. Levent’in, Görmez’in sağlığı ile yakından ilgilenmesi sosyal medyada takdir topladı.







15 Temmuz’dan sonra Türkiye Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen tenkil sürecinde çıkartılan KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Fatma Görmez’in içinde bulunduğu durumunu anlattığı sosyal medyada yayınlanan videoya Ünlü Şarkıcı Haluk Levent isyan etmişti. Kalp ve böbrek yetmezliği olan ve 29 kiloya düşen Fatma Görmez, bir yıl önce 14 yaşındaki oğlu Berk Görmez’i toprağa vermişti. Eşi Bekir Görmez’inde 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Fatma Görmez, tedavi sürecinde eşinin kendisine yardımcı olması için serbest bırakılmasını talep etmişti.





GÖRMEZ’İ EVİNDE ZİYARET ETTİ





KHK’lılar için “Kök yesinler” diyen iktidar partisi temsilcilerinin insanlık dışı davranışlarının yanında vicdan sahibi insanların bulunması Fatma Görmez gibi mağdurlar için bir umut oldu. Toplumda ihtiyaç sahibi ve mağdur durumdaki inşaların yardımına koşan AHBAP Platformu’nun kurucusu Haluk Levent’te Görmez’in çığlıklarına duyarsız kalmayarak ziyaretine gittiği öğrenildi.





Haluk Levent sosyal medya hesabından Fatma Görmez’i geçen hafta evinde ziyaret ettiğini sağlık durumuna ilişkin doktorundan bilgi aldığını söyledi. Levent’in paylaşımı şöyle; “Geçtiğimiz haftalarda Konya’ya evine gitmiştim. Çocuğu için de başsağlığı dilemiştim. Sohbet etmiştik. Ardından başka bir hastaneye sevki yapıldı. Az önce hastane doktoru artık yemek yiyebildiğini ve yarın taburcu edileceğini söyledi. Ve bana son halinin fotosunu yolladı”