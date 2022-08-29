Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent korona oldu: Bu kez ağır geçiyor /29 Ağustos 2022 10:58

Haluk Levent korona oldu: Bu kez ağır geçiyor

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Haluk Levent "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" dedi.

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Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam Foça'da konser veren Levent, kendisini kötü hissedince Covid-19 testi yaptırdı.

KONSERLERE ARA VERDİ

Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.


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