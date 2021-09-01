Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent koronaya yakalandı /01 Eylül 2021 19:19

Haluk Levent koronaya yakalandı

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Levent, hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Moskova’da Rus Kızıl Ordu’yla provalar yapacaktım Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu’yla. Ama olmadı gidemedim Moskova’ya. Çünkü dün yaptırdığım PCR testim pozitif çıktı. İnanamıyorum, ben de şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor.”

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