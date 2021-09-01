Haluk Levent koronaya yakalandı

Levent, hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:







“Bugün Moskova’da Rus Kızıl Ordu’yla provalar yapacaktım Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu’yla. Ama olmadı gidemedim Moskova’ya. Çünkü dün yaptırdığım PCR testim pozitif çıktı. İnanamıyorum, ben de şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor.”



