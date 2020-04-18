Haluk Levent, Türkiye’de korku imparatorluğunu gözler önüne serdi!

Haber Global ekranlarında Jülide Ateş’in sunumuyla ekrana gelen 40 programına Ahbap Platformu Başkanı ve sanatçı Haluk Levent konuk oldu. Haluk Levent, Jülide Ateş’in infaz yasası ile ilgili soruya verdiği cevapla Türkiye’de yaşanan korku imparatorluğunu gözler önüne serdi.

Bir dönem şiir okuduğu için cezaevine giren dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve söylemlerinden dolayı cezaevine atılan Eşber Yağmurdereli için ‘Hakim bey’ şarkısını yazan Haluk Levent’in düşüncelerini Ahbab’a zarar verebileceği için özgürce ifade edememesi Türkiye’deki korku imparatorluğunun boyutunu gösterdi.





İşte Jülide Ateş’in sorusu ve Haluk Levent’in verdiği cevap:





‘‘Erdoğan cezaevine girdiğinde onun için bir şarkı yapmıştın, şarkıyı da Eşber Yağmurdereli ile birlikte Erdoğan’a adadığını söylemiştin. Hakim amca şarkısı. Düşünmekle yıkılmaz kale duvarları, Ülkeme yakışmıyor trajediler…ile başlayan şarkı Hakim savcı amca açın kapıları, Bırakın düşünen insanları…ile devam eden şarkı. Sen infaz yasasını onaylıyor musun?





*O soruyu cevaplamadan önce şunu söylemek istiyorum; yanlış algılanmasın. Şu an ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde belediye başkanıydı. Ve o dönemde de Eşber Yağmurdereli çok önemli etkinliklere imza atan bir düşünürdü. İkisi aynı anda cezaevine girdi, ben öyle hatırlıyorum belki biri biraz daha önce olabilir. Ben bu iki insanla aynı fikirde olmayabilirim, ama bu iki insan biri şiir okuduğu biri birşeyler söylediği için giriyorsa içeri ve bu kadar uzun süreli burada bir düşünce özgürlüğü eksikliği vardır.





Peki bunu bugüne getir?





*O düşünce özgürlüğü eksikliği konusunda herkese eşit muamele olması için o şarkıyı yazmıştım. Bunu bir partizanlık ya da yalakalık veya başka bir şekilde kimse görmesin lütfen. Ben hala bugün de aynı çizgideyim.





Bugün ki infaz yasasına baktığımızda burada söyleyeceğim cümlenin sonuçları ve yankıları gerçekten Ahbab’a zarar verebilir. Ama düşüncelerimin ne olduğunu muhakkak ki insanlar tahmin edebilirler. Beni tatmin etti mi? Bir şey diyemem. Çünkü dedim ya buradan söylenecek cümle yarın herhangi bir gazetenin başlığında ‘Haluk Levent infaz yasasına karşı’ denildiği zaman Ahbab’a zarar verir.





Ahbab’a nasıl bir zarar verir?





*Ahbab her kesime şunu söyledik; biz günlük politik kararları eleştirme yeri değiliz. Ancak ve ancak çevre, kadına şiddet gibi konularında. Ama hükümetlerin sadece bu hükümetten bahsetmiyorum; ben diğer hükümetleri de gördüm. Bu infaz yasalarında Ecevit dönemini de gördüm. Aynısı yapıldı ve ben aynılarının yapılmasına bir şey söyleyemiyorum.’’





Haluk Levent 26 Ekim 2007 yılında yaptığı bir açıklamada, ‘’Tayyip Erdoğan ve Eşber Yağmurdereli ile her ne kadar aynı düşünceyi paylaşmasam da insanların düşünce ve şiir okuma suçlarından cezaevine girmesine karşıyım tepkimi dile getirmek içinde ‘Hakim amca’ şarkısını yaptım.’’ şeklinde konuşmuştu.

