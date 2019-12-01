Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent, Fatma öğretmeni unutmadı /01 Aralık 2019 19:16

Haluk Levent, Fatma öğretmeni unutmadı

Şarkıcı Haluk Levent, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında eşi tutuklanan, kendisi de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen Fatma Görmez'i evinde 2'nci kez ziyaret etti.

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

SAMANYOLUHABER- AHBAP Platformu'nun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Olağanüstü Hal (OHAL) rejimi uygulamaları ile mağdur ettiği Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarına destek vermeye devam ediyor. 

Haluk Levent, 150 bin KHK mağdurundan biri olan öğretmen Fatma Görmez ve kızını konser vesilesi ile gittiği Konya’da evinde ikinci kez ziyaret etti. 

"GİTTİKÇE İYİLEŞİYOR"

Levent ziyarette çektiği selfieyi şahsi Twitter hesabında takipçileri ile paylaştı. 

Kalp hastası olan ve rahatsızlığı sebebiyle 29 kiloya kadar zayıflayan Görmez’in sağlığıyla yakından ilgilenen Levent, “Gittikçe iyileşiyor. Bizi çok umutlandırdı.” dedi. 

Mesajın altına yorum yapan bazı kullanıcılar Levent'e hem teşekkür etti hem de duygu yüklü mesajlarla destek verdi. Fatma Görmez'in 14 yaşındaki oğlu Berk Görmez 9 Ocak 2018'de sonucu vefat etmişti. 

Berk'in ölmeden önce "babasını son bir kez görme arzusuna" rağmen Bekir Görmez tahliye edilmemişti. Baba Görmez hasta yatağında görmesine izin verilmeyen oğlunun cenaze namazına elleri kelepçeli icabet edebilmişti. 

Şarkıcı Haluk Levent Konya'da KHK mağduru iki aileye yaptığı ziyareti Twitter hesabından böyle paylaştı.

Levent, Görmez ziyaretinden sonra Afrin şehidi Taha Koç’un ailesine başsağlığına gitti.  Şehidin babası da KHK ile işinden ihraç edilmişti.

Haluk Levent bu akşam Konya Kongre Merkezinde bir konser verecek.
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