Samanyolu Haber /Gündem / Ham ayçiçeği yağı ithalatıyla ilgili yeni karar /15 Eylül 2022 20:46

Ham ayçiçeği yağı ithalatıyla ilgili yeni karar

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.
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