Ham petrolün varil fiyatı 100 dolara yaklaştı

JP MORGAN VE DEUTSCHE BANK’TAN UYARI





2021 yılı şubat ayında küresel düzeyde 57 dolar olan brent petrol fiyatı dün 95 doları gördü. Petrol fiyatlarının 8 yıl sonra 100 dolara yükselmesi, halihazırda enflasyon şokuyla mücadele eden dünya ekonomisine bir darbe daha vurabilir. Ham petrolün varil fiyatının 100 doları aşma ihtimali, fiyat artışlarıyla mücadele eden Fed ve birçok merkez bankası için endişe verici bir gelişme olabilir.Petrol ihraç eden ülkeler bu artıştan faydalansa da yükseliş, şirketlerin ve tüketicilerin faturalarını artıracak. Bloomberg Economics’in ‘Shok modeli’ne göre 2021’in sonunda 70 dolar civarında olan enflasyonun bu ay sonunda 100 dolara tırmanması, ABD ve Avrupa’da enflasyonu ikinci yarıda yaklaşık 0.5 puan artırabilir.JPMorgan Chase ham petrolde 150 dolara yükselişin küresel ekonomiyi neredeyse durma noktasına getireceğini belitti.Eski Fed yetkilisi ve Deutsche Bank Ekonomisti Peter Hooper petroldeki yükselişle küresel büyümede önemli bir yavaşlamanın ‘yüksek olasılık’ olduğunu belirtti.Goldman Sachs Group üçüncü çeyrekte petrolün 100 dolara yükseleceğini, fiyatlardaki yüzde 50’lik artışın enflasyonda ortalama 60 baz puan artış anlamına geleceğini, bu durumdan en çok gelişen piyasaların etkileneceğini belirtti. IMF bu yıl için gelişmiş ekonomilerin enflasyon beklentisini yüzde 2.3’ten yüzde 3.9’a, gelişen ülkeler içinse yüzde 5.9’a yükseltmişti.