Samanyolu Haber /Gündem / Hamallık yapan KHK mağduru öğretmen kahrından öldü /24 Ocak 2020 16:47

Hamallık yapan KHK mağduru öğretmen kahrından öldü

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Olağanüstü Hâl (OHAL) rejiminde yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mağdur olan Almanca öğretmeni Timur Karataş, yaşadığı adaletsizliğe dayanamadı ve geçen yıl kansere yakalandı. Mahkemede beraat etmesine karşılık görevine iade edilmeyen Timur öğretmen bugün vefat etti.

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Almanca öğretmeni Timur Karataş, 150 bine yakın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurundan sadece biriydi. 39 yaşındaydı. 
Mahkemede beraat etti, fakat görevine iade edilmedi. Ailesinin geçimini sağlamak için hamallık yapıyordu. Uğradığı haksızlık sebebiyle kahrından 38 yaşında bağırsak kanseri olmuştu. 
İKİ GÖZÜ YAŞLI EVLAT BIRAKTI
Bu sabah Kocaeli Gölcük’te vefat etti. 
Geride 2 küçük evladı babasız kaldı. Timur öğretmen, cuma namazını müteakip Gölcük Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının akabinde defnedilecek.


VALLAHİ UNUTTURMAYACAĞIZ!

Acı haberi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında paylaştı. 

Gergerlioğlu şunları ifade etti: “Almanca öğretmeni Timur Karataş, KHK kurbanı bu sabah vefat etti. 39 yaşındaydı. Beraat etti ama iade edilmedi. Hamallık yapıyordu. Kahrından 38 yaşında bağırsak kanseri oldu. Bugün Kocaeli Gölcük’te vefat etti. KHK kırımı bir can aldı. Vallahi bu zulmü unutturmayacağız! 2 küçük çocuğu yetim…”


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