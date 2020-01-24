Hamallık yapan KHK mağduru öğretmen kahrından öldü





VALLAHİ UNUTTURMAYACAĞIZ!





Acı haberi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında paylaştı.





Gergerlioğlu şunları ifade etti: “Almanca öğretmeni Timur Karataş, KHK kurbanı bu sabah vefat etti. 39 yaşındaydı. Beraat etti ama iade edilmedi. Hamallık yapıyordu. Kahrından 38 yaşında bağırsak kanseri oldu. Bugün Kocaeli Gölcük’te vefat etti. KHK kırımı bir can aldı. Vallahi bu zulmü unutturmayacağız! 2 küçük çocuğu yetim…”







