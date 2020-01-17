Hamaney Cuma Namazı vaazında konuştu: Yakın gelecekte...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Cuma vaazı kapsamında yaptığı konuşmada "Yakın gelecekte düşmanlarımız İran'ı tehdit edemeyecek" dedi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Cuma vaazında yaptığı konuşmasında ABD'nin suikast düzenlediği Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yle yüzyüze gelmekten korktuğunu söylerken İran'ın füze saldırısı hakkında "ABD hegemonyasını yerlebir eden bir tokat" ifadelerini kullandı.





ABD'nin İran halkına destek vermek konusunda yalan söylediğini ifade eden Hamaney, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra halkımıza Avrupa devletlerine güvenmemelerini tavsiye ettim" dedi.





Ukrayna uçağının düşürülmesi konusunda "Kalplerimiz Ukrayna uçak kazasının kurbanlarının yanında" diyen Hamaney, olayın dikkatli izlenmesi gerktiğini ve bir daha tekrarlanmayacağını söyledi.





Arap cemaat için ayrıca Arapça bir vaazla hitap eden Hamaney Müslüman dünyasının siyasi, askeri ve ekonomik düzeylerde birleşmesi gerektiğini ve bölgenin kaderinin ABD hegemonyasından kurtulmaya ve Filistin'i özgürleştirmeye dayandığını söyledi. Hamaney "Yakın gelecekte düşmanlarımız İran'ı tehdit edemeyecek" dedi.