Hamaney’in yeğeninden dünya liderlerine çağrı: ‘İran ile bağlarınızı kesin’

Başörtüsünü düzgün bağlamadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından darp edilerek katledilen Mahsa Jîna Amini’nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verdiği gerekçesiyle 23 Kasım’da tutuklanan ve insan hakları savunuculuğuyla tanınan Muradhani, “Özgür insanlar, hükümetlerinize bu cani ve çocukları öldüren rejime destek vermeyi bırakmasını söyleyin” ifadelerini kullandı..



‘BU REJİM, HİÇBİR KURALI DİNLEMİYOR’



İran rejiminin temel dini yükümlülükleri yerine getirmediğine dikkat çeken Muradhani şu ifadeleri kullandı:



“Bu rejim, temel aldığı hiçbir dini yükümlülüğü yerine getirmiyor. Gücü ve iktidarı elinde tutmak için hiçbir kuralı dinlemiyor. Özgür ve demokratik ülkeler, İran’daki temsilcilerini sembolik bir jest olarak geri çekmeli ve bu vahşi rejimin temsilcilerini ülkelerinden sürmeli.”



PROTESTOLARDA 450 KİŞİ ÖLDÜ



İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) aktardığına göre, hükümet karşıtı protestolarda 63’ü 18 yaş altı olmak üzere 450 protestocunun öldürüldüğünü kaydetti. Yaklaşık 18 bin protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.