Samanyolu Haber /Dünya / Hamaney'den 4 yıl sonra bir ilk: Ortadoğu için gözler bugün İran'da /04 Ekim 2024 11:40

Hamaney'den 4 yıl sonra bir ilk: Ortadoğu için gözler bugün İran'da

İran'ın dini önderi Ali Hamaney'in bugün 4 yıl sonra ilk kez Tahran'da cuma namazını kıldıracağı açıklandı. Ortadoğu’da sıcak çatışmalar yaşanırken Hameney’in hutbede söyleyeceği sözler dengeleri değiştirebilir.

SHABER3.COM

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2020'den beri ilk kez bugünkü cuma namazını kıldıracak ve hutbe verecek. Hamaney 2020’den önceki vaazını ise 2012 yılında vermişti. Bu açıdan bugün vaazda söyleyeceği sözler Ortadoğu’daki dengeleri ciddi derece sarsabilir.

VERECEĞİ MESAJLAR DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Hamaney'in konuşmasının, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikast düzenlemesi ve Devrim Muhafızları'nın intikam amacıyla Tel Aviv’e hipersonik füzelerle vurmasının ardından bundan sonrasına için Tahran'ın planlarına dair bazı sinyaller içermesi bekleniyor.

NASRALLAH İÇİN ANMA TÖRENİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamaney, yerel saatle 10:30'da (TSİ 11:00) Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak. İran'ın dini liderinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, cuma namazının ardından İsrail'in geçen hafta suikast düzenlediği Nasrallah için bir anma töreni düzenleneceği de açıklandı.

Törenin Nasrallah için simgesel bir cenazeye ve İsrail karşıtı büyük bir protestoya dönüşmesi bekleniyor.

HAMANEY SON HUTBESİNİ YANINDA TÜFEKLE VERMİŞTİ
Hamaney'in, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in başlattığı savaşın yıldönümüne üç gün kala yapacağı konuşmanın satır aralarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Hamaney en son 2020 yılında, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesinin ardından cuma namazını kıldırmış; kürsüde konuşuma yaparken yanında bulunan tüfek büyük dikkat çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamaney'den 4 yıl sonra bir ilk: Ortadoğu için gözler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:40