Hamaney'den 4 yıl sonra bir ilk: Ortadoğu için gözler bugün İran'da

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2020'den beri ilk kez bugünkü cuma namazını kıldıracak ve hutbe verecek. Hamaney 2020’den önceki vaazını ise 2012 yılında vermişti. Bu açıdan bugün vaazda söyleyeceği sözler Ortadoğu’daki dengeleri ciddi derece sarsabilir.







VERECEĞİ MESAJLAR DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Hamaney'in konuşmasının, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikast düzenlemesi ve Devrim Muhafızları'nın intikam amacıyla Tel Aviv’e hipersonik füzelerle vurmasının ardından bundan sonrasına için Tahran'ın planlarına dair bazı sinyaller içermesi bekleniyor.





NASRALLAH İÇİN ANMA TÖRENİ



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamaney, yerel saatle 10:30'da (TSİ 11:00) Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak. İran'ın dini liderinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, cuma namazının ardından İsrail'in geçen hafta suikast düzenlediği Nasrallah için bir anma töreni düzenleneceği de açıklandı.





Törenin Nasrallah için simgesel bir cenazeye ve İsrail karşıtı büyük bir protestoya dönüşmesi bekleniyor.





HAMANEY SON HUTBESİNİ YANINDA TÜFEKLE VERMİŞTİ

Hamaney'in, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in başlattığı savaşın yıldönümüne üç gün kala yapacağı konuşmanın satır aralarında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Hamaney en son 2020 yılında, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesinin ardından cuma namazını kıldırmış; kürsüde konuşuma yaparken yanında bulunan tüfek büyük dikkat çekmişti.