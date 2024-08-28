Hamaney'den ABD ile müzakere mesajı: 'Engel yok ama güvenmeyin'

İran devlet televizyonundan aktarılan habere göre, Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda konuştu. Yeni kabinenin mecliste eksiksiz güvenoyu almasından memnuniyetini dile getiren Hamaney, Pezeşkiyan'ın kabine listesini kendisiyle istişare ettiğini ve kendisinin de bazı isimleri özellikle tavsiye ettiğini belirtti. Hamaney, yeni hükümetin önceliklerinden birinin pahalılık ve enflasyon sorununu çözmek olması gerektiğini ifade etti.





Hamaney, "Bu gerçek, Cumhurbaşkanımızın sözlerinde ve Dışişleri Bakanının birkaç gün önceki açıklamalarında da mevcuttu. Elbette bu düşmanla bir yerde etkileşime girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak sorun şu ki ona güvenmememiz gerekiyor. Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşime girmek çelişkili değil, engel yok" diye konuştu.





Yetkililerin yapay zeka teknolojileri konusunda geri kalmaması gerektiğini belirten Hamaney, "Yapay zekayı kullanıyor olmak bizi aldatmasın. Yapay zeka kullanıcısı olmak bir avantaj değil. Yapay zekanın ustalaştırılması gereken derin katmanları var. Bu katmanlar başkalarının elinde" dedi. Dünyada gelecekte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi yapay zeka konusunda da bir ajans kurulabileceğini ve diğer ülkelerin yapay zeka teknolojisi geliştirmesini engelleyebileceklerini söyleyen Hamaney, "Bu teknolojinin derin katmanlarına ulaşmalı ve ülke içinde yapay zekanın altyapısını takip etmelisiniz" dedi.





İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD'ye güvenilmemesi konusunda hükümete uyarıda bulundu ancak 'bazı alanlarda düşmanla etkileşime girilmesinin önünde engel olmadığını' söyledi.Ekonomideki sorunların çözümünü Batı ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Umudumuzu düşmana bağlamamıza gerek yok. Planlarımız için düşmanların onayını beklememeliyiz" ifadelerini kullandı.Bu açıklamalar hakkında The Associated Press (AP) haber ajansının yorum talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, "İran liderliği hakkında sözlerine değil, eylemlerine dayanarak yargında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. "Nihayetinde diplomasiyi İran'ın nükleer programıyla ilgili etkili ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için en iyi yol olarak gördüğümüzü uzun süredir ifade ediyoruz" diyen bakanlık, "Ancak, İran'ın nükleer tırmanmalar ve işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere (gerilimi) tırmandırmasını göz önünde bulundurarak şu anda bundan çok uzağız" değerlendirmesinde bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "Eğer İran ciddiyetini ya da yeni bir yaklaşımı ortaya koymak istiyorsa, nükleer tırmanmaları durdurmalı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlamlı bir şekilde işbirliği içine girmeye başlamalı."