Hamaney'den ABD ve İsrail’e karşı misilleme sözü

Tahran’da öğrencilere yaptığı konuşmada Hamaney, “Düşmanlar, hem ABD hem de Siyonist rejim, İran’a, İran ulusuna ve direniş cephesine karşı yaptıklarına kesinlikle diş kırıcı bir yanıt alacaklarını bilmelidirler” dedi.





Hamaney, Yemen’deki Huti isyancılar, Lübnan’daki Hizbullah hareketi ve Filistin’deki Hamas’ın içerisinde bulunduğu kuvvetleri direniş cephesi olarak adlandırıyor.





26 Ekim’de İsrail, Tahran’ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği ve İran destekli militan liderler ile bir Devrim Muhafızları komutanının öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak İran’daki askeri bölgelere hava saldırıları düzenledi.





İran’ın birkaç radar sisteminde “sınırlı hasara” neden olduğunu söylediği saldırıda en az 4 asker öldü. İran medyası bir sivilin de öldüğünü duyurdu.





İran, İsrail’in Hamas’ın lideri İsmail Haniye’yi Tahran’da öldürmesinin ardından füze saldırısı gerçekleştirmişti.





Hamaney konuşmasında öldürülen askerlere saygılarını sunarak İsrail’e karşı verdikleri mücadelenin “unutulmayacağını” söyledi.





İsrail İran’ı 26 Ekim saldırısına karşılık vermemesi konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Cuma günü Orta Doğu’ya balistik füze savunma destroyerleri ve uzun menzilli B-52 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri varlıklar konuşlandırdığını duyurarak İsrail ile karşılıklı saldırılar gerçekleştiren İran’a bir uyarıda bulundu.





Hamaney ayrıntıya girmeden İran’ın “ister askeri, ister silah, isterse de siyasi çalışmalar açısından olsun, İran ulusunu hazırlamak için yapılması gereken her şeyi kesinlikle yaptığını” söyledi.





Cumartesi günü de Devrim Muhafızları sözcüsü Ali Muhammed Naini İran’ın İsrail’e “kararlı” bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Naini, “Düşman (istediği) kötülüğü yapamayacağını öğrenmelidir; şüphesiz kötülüklerine ezici bir yanıt alacaktır” dedi.