Samanyolu Haber /Dünya / Hamaney'den Biden'ın açıklamasına cevap geldi /08 Şubat 2021 00:33

Hamaney'den Biden'ın açıklamasına cevap geldi

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a uygulanan ambargonun kaldırılması için anlaşmanın kurallarını uygulaması gerektiği yönündeki açıklamasına İran lideri Ali Hamaney'den cevap geldiği belirtildi.

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İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e cevap olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a cevap verdi. İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak" dedi. 

Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı" paylaşımını yaptı.

Biden, CBS kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor" cevabını vermişti.

Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.
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