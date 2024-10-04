Hamaney'den İsrail açıklaması: Gerekirse yine vururuz!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşık 5 yıl sonra ilk defa cuma hutbesi verdi. Hamaney'in hutbesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda ölmesi ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldi.







Gazete Duvar'de yer alan habere göre Hamaney, hutbesinde, 'Müslüman ülkelerin ortak bir düşmanının olduğunu' belirterek, "Müslüman uluslar, Afganistan'dan Yemen'e, İran'dan Gazze ve Lübnan'a savunma kemerini bağlamalıdır" ifadelerini kullandı. Hamaney, her ülkenin kendisini saldırganlardan koruma konusunda her hakkının bulunduğunu belirterek, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki 'Aksa Tufanı' saldırısının meşru bir eylem olduğunu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının da aynı şekilde meşru olduğunu belirtti.





'DÜŞMANIMIZ BİRDİR'

Hamaney, İran’ın 1 Eylül Cuma akşamı İsrail’e düzenlediği füze saldırısına işaret ederek, “Birkaç gün önce bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptığı saldırı tamamen meşru ve yasaldı. Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir… Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ali Hamaney, "İsrail'e yanıt vermek için ne gecikeceğiz ne acele edeceğiz" diye konuştu.





El Cezire haber sitesinin aktardığına göre, başkent Tahran'da toplanan binlerce İranlıya hitap eden dini lider Hamaney, "Düşmanımızın benimsediği politikalar, tüm Müslümanlar arasında ayrılık ve fesat tohumları ekmek, ayrılıklar yaratmaktır. Filistinlilere, Lübnanlılara, Mısırlılara ve Iraklılara karşı aynı düşmandır. Yemen ve Suriye halkının düşmanıdır" dedi. İran'ın dini lideri, hutbesinde, "Düşmanımız birdir" ifadelerini kullandı.





Ali Hamaney, "Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır. Bu suçlulara, işgal güçlerine karşı durma hakkı vardır. Filistinlileri sadece vatanlarını savundukları için suçlayabilecek tek bir mahkeme ya da uluslararası mahkeme yoktur" değerlendirmesinde bulunarak 'bölgedeki direnişin geri adım atmayacağını' ve İsrail'in Hamas ya da Hizbullah'a karşı 'hiçbir zaman zafer kazanamayacağını' da sözlerine ekledi.