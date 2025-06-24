Hamaney'den 'yanan ABD bayraklı' paylaşım: 'Boyun eğmeyeceğiz'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi.





Hamaney, yanan ABD bayrağı görseliyle paylaştığı açıklamasında, "Biz kimseye zarar vermedik. Hiçbir koşulda hiç kimseden taciz kabul etmeyeceğiz. Ve kimsenin tacizine boyun eğmeyiz. İşte İran milleti budur!" dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik" ifadelerini kullanmıştı.





İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurmuştu.