Samanyolu Haber /Dünya / Hamaney'den 'yanan ABD bayraklı' paylaşım: 'Boyun eğmeyeceğiz' /24 Haziran 2025 09:30

Hamaney'den 'yanan ABD bayraklı' paylaşım: 'Boyun eğmeyeceğiz'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yanan ABD bayrağı görseliyle paylaştığı açıklamasında, "Biz kimseye zarar vermedik. Hiçbir koşulda hiç kimseden taciz kabul etmeyeceğiz. Ve kimsenin tacizine boyun eğmeyiz" dedi.

SHABER3.COM

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Hamaney, yanan ABD bayrağı görseliyle paylaştığı açıklamasında, "Biz kimseye zarar vermedik. Hiçbir koşulda hiç kimseden taciz kabul etmeyeceğiz. Ve kimsenin tacizine boyun eğmeyiz. İşte İran milleti budur!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik" ifadelerini kullanmıştı.

İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:31