Hamaney'den yeni 'uranyum' çıkışı

İran dini lideri Hamaney, ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda uranyum zenginleştirme kapasitesini yüzde 60’a kadar çıkarabileceklerini söyledi.





İran'ın dini lideri Ali Hamaney, nükleer silah geliştirme gibi bir niyetlerinin olmadığını ancak ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda uranyum geliştirme kapasitesini artırmaya devam edeceklerini, bunu yüzde 60’a kadar çıkarabileceklerini söyledi.





Hamaney “İran nükleer konusunda geri adım atmayacak ve ülkenin mevcut ve gelecekteki çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdürecek” dedi.





İran’ı nükleer silah geliştirmekten alıkoyanın “İslami görüş ve ilkeleri” olduğunu savunan Hamaney, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İran’ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz” sözlerine ilişkin ise “Bilmelidir ki eğer İran’ın nükleer silah geliştirme konusunda bir kararı olsaydı, bunu ne o ne de ondan büyük bir güç engelleyebilirdi” dedi.





“Nükleer silah meselesi bir bahane” diyen Hamaney “Onlar bizim konvansiyonel silahlara bile erişmemizi karşı çıktılar çünkü İran’ı güç bileşenlerinden sökmek istiyorlar” ifadesini kullandı.





Batılı güçlerin İran’ın nükleer enerji konusunda kendilerine bağımlı olmasını istediğini ifade eden Hamaney, “Ancak ülkenin ihtiyaçlarıyla orantılı bir nükleer kapasiteye ulaşma konusunda kararlıyız. Bu nedenle İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesi yüzde 20 ile sınırlı kalmayacak ve ihtiyaç duyduğu kadar bu seviyeyi yükseltecek. Örneğin nükleer tahrik (teknolojisine) ulaşmak ya da başka hedefler için uranyum zenginleştirme seviyemizi yüzde 60’a bile çıkarabiliriz” diye konuştu.





Nükleer anlaşmaya değinen Hamaney “Elbette birkaç yıllığına imzalanan bir sözleşme var. Eğer buna uyarlarsa biz de birkaç yıl buna uyarız ama Batılı ülkeler bizim nükleer silah geliştirme arayışında olmadığımızın gayet iyi farkındalar” dedi.