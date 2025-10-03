Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: 'Acil müzakerelere hazırız!' /03 Ekim 2025 23:08

Hamas: 'Acil müzakerelere hazırız!'

Hamas, tüm İsrailli rehineleri bırakmayı kabul etti. Yapılan açıklamada, "Saha koşulları sağlandığında Trump'ın takas formülü kapsamında tüm İsrailli tutukluları (canlı ve ölü) serbest bırakmayı kabul ediyoruz ve acil müzakerelere hazırız" denildi.

SHABER3.COM

Hamas, saha koşulları sağlandığında Trump'ın takas planı kapsamında tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Hamas, Trump'ın anlaşma teklifine yanıt verdi:

"Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

Gazze’nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.

Trump’ın teklifindeki diğer konular (Gazze’nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas: 'Acil müzakerelere hazırız!' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:06