Samanyolu Haber /Dünya / Hamas serbest bırakacağı üç rehinenin adını açıkladı /15 Şubat 2025 11:50

Hamas serbest bırakacağı üç rehinenin adını açıkladı

Hamas, bugün serbest bırakacağı rehinelerin isimlerini, geçen ay kararlaştırılan 42 günlük ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda günler süren belirsizliğin ardından açıkladı.

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Gazze'deki Filistinli militan grup Hamas, İsrail vatandaşı Iair Horn, ABD-İsrail çifte vatandaşı Sagui Dekel-Chen ve Rus asıllı İsrailli Alexandre Sasha Troufanov'u İsrail'le varılan ateşkes koşulları uyarınca Cumartesi günü serbest bırakacaklarını açıkladı.

Her üç erkek rehine de 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinden biri olan Kibbutz Nir Oz'da esir alınmıştı. Iair Horn'un aynı zamanda kaçırılan kardeşi Eitan, halen esir tutuluyor.

Hamas, İsrail'in karşılığında 369 Filistinli mahkum ve tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Hamas, Cumartesi günü serbest bırakacağı rehinelerin isimlerini, geçen ay kararlaştırılan 42 günlük ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda günler süren belirsizliğin ardından açıkladı. Mısırlı ve Katarlı arabulucular bu süreçte, ABD destekli anlaşmanın devamı için yoğun çaba harcadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in listeyi kabul ettiği belirtildikten sonra listenin “alındığı” yönünde revize edilmiş bir açıklama yapıldı. İsrail'in verdiği yanıttan ateşkesin yeniden rayına oturduğunu kabul edip etmediği anlaşılamadı.

Açıklamada “Bu sadece somut bir açıklamaydı ve İsrail'in konuyla ilgili yorumunu yansıtmıyordu” denildi.

Hamas daha önce İsrail'i Gazze'ye yardım girişini engelleyerek ateşkes koşullarını ihlal etmekle suçladıktan sonra daha fazla rehineyi serbest bırakmama tehdidinde bulunmuştu. İsrail de Hamas'ı buna karşılık çatışmaları yeniden başlatma olasılığıyla tehdit etmişti.

Hamas'ın rehineleri serbest bırakmama tehdidinden önce de İsrailliler geçen hafta serbest bırakılan üç rehinenin aşırı kilo kaybetmiş olmalarına ve Kızıl Haç yetkililerine teslim edildiklerinde Gazze'deki kalabalığın önünde sergilenen görüntüye tepki göstermişlerdi.

İsrail ordusu, yedek birlikleri göreve çağırdığını ve Gazze Şeridi çevresindeki kuvvetleri çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı teyakuzza geçirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini ve Cumartesi günü tüm rehinelerin serbest bırakılmaması halinde “kıyametin kopacağını” söylemişti.

Trump'ın daha önce yaptığı Filistinliler'in Gazze'den kalıcı olarak çıkarılması ve bölgenin yeniden imar edilmek üzere ABD'ye devredilmesi çağrısı, anlaşmaya ilişkin beklentileri altüst etmişti. Anlaşma, Gazze'de 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için daha uzun bir sürecin ilk aşaması olarak tasarlanmıştı.

Bu çağrı Filistinli gruplar ve Arap dünyasındaki ülkeler tarafından reddedildi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil birçok kişi tarafından “etnik temizlik” olarak nitelendirilmişti.
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