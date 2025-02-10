Samanyolu Haber /Dünya / Hamas duyurdu: Rehine takası ertelendi /10 Şubat 2025 19:59

Hamas duyurdu: Rehine takası ertelendi

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlana rehine takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan rehine takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini" belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.

İDDİA: NETANYAHU'NUN ÜÇ TALEBİ VAR

Bu arada İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebinin olduğunu iddia etti.

İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun taleplerinin Hamas Hareketi tarafından reddedileceği tahmininde bulunuldu.

Gazete, Netanyahu'nun taleplerinin "Hamas Hareketi'nin lider kadrolarının Gazze'den kovulması, Hareketin askeri kadana İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu öne sürdü.

Haberde, Hamas'ın bu talepleri kabul etmesi halinde "Gazze'deki savaşın biteceği" öngörüsünde bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerde gelinen durumu görüşmek için yarın toplanacağı kaydedildi.
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