Samanyolu Haber /Dünya / Hamas Gazze ateşkesi için ABD'yle anlaştı /28 Mayıs 2025 17:35

Hamas Gazze ateşkesi için ABD'yle anlaştı

Hamas, ABD elçisiyle Gazze ateşkes çerçevesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

SHABER3.COM

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ABD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı bildirildi.

Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği vurgulandı. İsrail ve ABD tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.
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