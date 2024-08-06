Samanyolu Haber /Dünya / Hamas, Haniye'nin yerine geçecek lideri seçti! /06 Ağustos 2024 21:18

Hamas, Haniye'nin yerine geçecek lideri seçti!

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye’nin Yahya Sinvar seçildi.

SHABER3.COM

İran’da suikasta uğrayan Hamas (İslami Direniş Hareketi) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar seçildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" denildi.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yeni töreni için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İsmail Haniye, 31 Temmuz'da düzenlenen suikastla öldürülmüştü.

İran, Haniye'nin "odasının dışından yaklaşık 7 kilogramlık bir savaş başlığının olduğu kısa menzilli bir mühimmatın ateşlenmesiyle öldürüldüğü" açıklamıştı.
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