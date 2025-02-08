Hamas ile İsrail arasında beşinci esir takası





Rehineler hakkında ne biliniyor?

Euronews'te yer alan habere göre Hamas, Gazze'de tutulan rehinelerden serbest bırakılacak üç yeni ismi Cuma günü İsrail'e iletti.Taraflar, Ocak ayında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine-mahkum değişimi kapsamında anlaşmaya vardı.Bu, İsrail ile Hamas arasında şimdiye dek düzenlenen beşinci değişim olacak.İsmini saklı tutan İsrailli bir yetkili, ABD menşeli haber ajansı Associated Press'e (AP), Hamas'ın cumartesi günü yapılması beklenen değişimde Or Levy (34), Eli Sharabi (52), Ohad Ben Ami'yi (56) teslim edeceğini söyledi.Hamas ise üç İsrailli rehineye karşılık hapishanelerde tutulan 183 mahkumun salıverileceğini duyurdu.İsrail ve Hamas yetkilileri, altı hafta sürecek anlaşmanın ilk aşamasında 33 rehineye karşılık 2.000 tutuklunun bırakılacağı senaryoyu onaylamıştı.Or Levy, Rishon Lezion kentinde yaşayan bir bilgisayar programcısıydı. Eşiyle beraber katıldığı Nova müzik festivalinde rehine olarak Gazze'ye götürüldü. Eşi saldırı sırasında hayatını kaybederken, çiftin küçük çocuklarına aile büyüklerinin baktığı belirtiliyor.Eli Sharabi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısında en ağır hasarı alan Kibbutz Beeri'de yaşıyordu. Militanlar, Sharabi'yi Gazze'ye götürmeden önce eşi Lianne ve iki kızını öldürdü.Ohad Ben Ami ise, Sharabi gibi Kibbutz Beeri'nin sakiniydi. Muhasebecilikle uğraşıyordu. Militanlar tarafından eşiyle beraber rehin alındı. Hamas, 2023'teki kısa süreli ateşkes anlaşmasında eşini İsrail'e teslim etmişti.Hamas, İsrail'in üç rehineye karşılık 183 mahkumu bırakacağını açıkladı. Bunların 18'i müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 54'ü uzun süreli hapis cezası almış, 111'i 7 Ekim saldırısı sonrası tutuklanan Gazzelilerden oluşuyor.Serbest bırakılacaklardan biri İyad Ebu Şakdam (49). Şakdam, 2000'li yıllarda onlarca İsraillinin öldüğü saldırılara karıştığı gerekçesiyle 21 yıldır hapiste ve 18 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda.Ayrıca Batı Şeria'daki El-Bireh'in eski belediye başkanı Cemal el-Tavil (61) de var. Son 20 yıldır defalarca kez hapse girip çıkan Tavil, İsrail tarafından şiddet olaylarını organize etmekle suçlanıyor.