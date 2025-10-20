Hamas: 'İsrail ateşkesi 80 kez ihlal etti, 97 Filistinli hayatını kaybetti'

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.





Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, drone saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.





97 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.





TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da basın mensuplarına açıklama yaptı. Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi. İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.





Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.







