Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşmasına açığız /28 Ekim 2024 13:34

Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşmasına açığız

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Husam Badran, şartların kabul edilmesi halinde İsrail ile olası bir ateşkes anlaşmasına 'açık olduklarını' belirtti.

SHABER3.COM

Gazze’de ateşkes çabaları Katar'da yeniden başlarken, Hamas'ın üst düzey yetkilisi İsrail ile anlaşmaya 'açık olduklarını' söyledi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Husam Badran, "Taleplerimiz açık ve biliniyor. Netanyahu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir” dedi.

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya gelmiş, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Gazze'de 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu.

El Arabiya'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde ise, Hamas’ın 2 Temmuz'daki rehine anlaşması taleplerine eklenmesi koşuluyla Mısır’ın önerilerini kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti. Suudi Arabistane merkezli El Şark'a konuşan Hamas kaynakları ise, grubun kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiklerini dile getirmişti.

SİSİ'NİN 2 GÜNLÜK ATEŞKES ÖNERİSİ
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetimindeki çoğu bakanın Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşı çıktığını bildirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşmasına açığız Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:34