Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşmasına açığız

Gazze’de ateşkes çabaları Katar'da yeniden başlarken, Hamas'ın üst düzey yetkilisi İsrail ile anlaşmaya 'açık olduklarını' söyledi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Husam Badran, "Taleplerimiz açık ve biliniyor. Netanyahu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir” dedi.





Katar’ın başkenti Doha’da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya gelmiş, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Gazze'de 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu.





El Arabiya'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde ise, Hamas’ın 2 Temmuz'daki rehine anlaşması taleplerine eklenmesi koşuluyla Mısır’ın önerilerini kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti. Suudi Arabistane merkezli El Şark'a konuşan Hamas kaynakları ise, grubun kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiklerini dile getirmişti.





SİSİ'NİN 2 GÜNLÜK ATEŞKES ÖNERİSİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.





Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak" ifadesini kullanmıştı.





Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetimindeki çoğu bakanın Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşı çıktığını bildirdi.