Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: İsrail ile ateşkes müzakereleri yeniden başladı /03 Ocak 2025 23:09

Hamas: İsrail ile ateşkes müzakereleri yeniden başladı

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'le ateşkesi için dolaylı müzakerelerin tekrar başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Doha’da dolaylı müzakereler yeniden başladı. Bu müzakere turu, tam ateşkesle sonuçlanacak bir anlaşmaya, işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesine ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne odaklanacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hamas’ın ciddiyetle, pozitif bir yaklaşımla Filistin halkının istekleri doğrultusunda en kısa sürede bir anlaşmaya varmak için çabaladığı, anlaşma hedefinin İsrail’in Gazze’deki etnik temizliğini ve soykırım savaşını durdurmak olduğu" vurgulandı.

Dün, İsrail heyetinin Hamas ile yürütülen dolaylı rehine takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtilmişti. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun istihbarat teşkilatı Mossad ve ordu yetkililerinin de aralarında olduğu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdiği belirtilmişti.

Gazze'de 101 İsrailli rehine olduğu, rehinelerin en az üçte birinin öldüğü tahmin ediliyor.
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