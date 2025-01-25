Samanyolu Haber /Dünya / Hamas, İsrailli 4 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti /25 Ocak 2025 13:02

Hamas, İsrailli 4 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bugün serbest bırakılacağı 4 İsrailli esirin isimlerinin belli olmasının ardından Hamas, 4 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.

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Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının ardından esir değişimi devam ediyor. Bugün, dört İsrailli kadın askere karşılık 200 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Daniella Gilboa, Naama Levy, Karina Ariev ve Liri Albag isimli İsrailli esir askerler, Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi.

Ateşkesin ilk aşamasında 33 İsrailli esirin daha serbest bırakılması planlanıyor.

"ESİRLERİ KARŞILAMAK İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM"

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'den İsrail'e dönen esirleri karşılamak üzere hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

IDF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "IDF, Gazze'den İsrail'e dönen esirleri karşılamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Geri dönen esirler, kurulan ve hazırlanan ilk kabul noktalarında tıbbi bakım ve kişisel destek alacaklar. Daha sonra hastanelere nakledilecek ve aileleriyle yeniden bir araya getirilecekler. IDF halktan sabır ve duyarlılık talep etmekte. Herkesten esirlerin ve ailelerinin mahremiyetine saygı göstermelerini rica ediyoruz. Kamuoyundan sadece resmi güncelleme ve duyurulara atıfta bulunmaları ve doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.
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