Hamas lideri Haniye İran'da öldürüldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da düzenlenen saldırıda öldürüldü. Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen "hain bir Siyonist baskın" sonucu hayatını kaybettiği duyurdu.



Hamas'tan yapılan açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra suikasta uğradığı belirtildi.



İran Devrim Muhafızları ise Haniye'nin konutunun "vurulduğu" saldırıda Hamas liderinin yanındaki korumasının da öldüğünü bildirdi.



"Cevapsız kalmayacak"

AFP'ye konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, "korkakça bir eylem" olarak tanımladığı bu suikastın "cevapsız kalmayacağını" belirtti.



Saldırı sonrası İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.



Haniye, Tahran'a İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın dünkü yemin töreni için gitmişti.



Haniye, 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



Gazze Şeridi'ni 2019 yılında terk eden ve Katar'da kalan Haniye, sık sık Türkiye ve İran'a da ziyaretler gerçekleştiriyordu.



Haniye bilinen son Türkiye ziyaretini geçen Nisan ayında düzenlemişti. Hamas lideri İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.