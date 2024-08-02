Hamas lideri Haniye Katar'ın başkenti Doha'da defnedildi

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye ve torunlarına taziyelerini iletti. Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.





İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenlendi.Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Haniye’nin cenazesi, İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazının ardından, Haniye için cenaze töreni düzenlendi.Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Haniye'nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.