Hamas lideri Haniye: Netanyahu, ateşkes anlaşmasına engel oluyor

'MÜZAKERELERİ DURDURMA KARARINA İLİŞKİN İDDİALAR ASILSIZ'





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söyledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El Mevasi bölgesine saldırısı sonrası arabulucular ve bazı bölge ülkeleriyle temaslar gerçekleştirdiği belirtildi.İsrail ordusunun dün, El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırının hedefinin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif olduğunu duyurmuştu. Ordu radyosunun haberinde, Deif'in 'Han Yunus kentindeki insani bölgede saklandığı' ileri sürülmüştü.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hamas'ın Gazze'ye saldırıları durdurmaya yönelik bir anlaşmaya varmayı amaçlayan son teklife olumlu ve sorumlu bir yanıt verdiği aktarılan açıklamada, Haniye'nin şu ifadelerine yer verildi:"Ancak; İsrail'in Netanyahu tarafından sergilediği tutumu, müzakere edilen belgede yer almayan yeni koşullar ve noktaları içeren medya açıklamaları da dahil olmak üzere, anlaşmaya varılmasını engelleyen adımları temsil ediyor. Bu aynı zamanda İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği iğrenç katliamlarla da bağlantılı. Netanyahu bu adımlarla ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor."Açıklamada ayrıca, Mısır ve Katar'daki arabuluculara, ABD yönetimi ve diğerleri nezdinde gereğinin yapılması, Filistin halkına yönelik katliamları durdurmaya ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden bu saldırganlığa son vermek için ciddi şekilde adım atmaları çağrısında bulunuldu.Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas Hareketi'nin Han Yunus'taki El Mevasi katliamına yanıt olarak müzakereleri (ateşkes) durdurma kararı aldığına dair bazı medya kuruluşlarında yayınlanan bilgiler asılsızdır" ifadelerini kullandı. Rişk, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Nazi hükümetinin halkımıza yönelik bu Nazi saldırısının hedeflerinden biri, halkımıza yönelik saldırılarını durduracak bir anlaşmaya varmanın yolunu kapatmaktır" dedi.