Samanyolu Haber /Dünya / Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinde çarpıcı füze detayı: Suikast planı nasıl yapıldı? /31 Temmuz 2024 15:58

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinde çarpıcı füze detayı: Suikast planı nasıl yapıldı?

Hamas lideri İsmail Haniye İran'da öldürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrıntıyı açıkladı. Çelik, "Bendeki ilk bilgiler İran dışından ateşlenen bir füzeyle bu suikastın gerçekleştirildiği şeklinde" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamas lideri İsmail Haniye suikastı hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

'FÜZE BAŞKA ÜLKEDEN ATEŞLENMİŞ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenlerken saldırıyla ilgili dikkat çeken 'füze' detayını açıkladı.

Çelik, "Bendeki ilk bilgiler İran dışından ateşlenen bir füzeyle bu suikastın gerçekleştirildiği şeklinde. Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa, başka bir devletin topraklarından Tahran'a füze atılarak bu alçak eylem gerçekleştirilmişse İsrail'in bütün bölgede suikastlar ve istikrarsızlaştırıcı eylemler organizasyon içerisinde olduğu görülmektedir" dedi.

İRAN BASINI: HAVADAN SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan İran basınında saldırıyla ilgili bir detay yer aldı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.
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