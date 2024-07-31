Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'dan İsrail'e sert uyarı

7 Ekim'de İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanlarının düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürmesi ve 250 kadar kişiyi de rehin almasıyla beraber bölgedeki çatışma tekrar alevlendi. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.





Galant, askeri hava üssünde görev yapan askerlere, Arrow savunma sisteminin Yemen ve İran'dan gelen tehditlere karşı kendini kanıtladığını söyledi.





İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas'ın üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından, İsrail'in "ağır bir cezaya çarptırılmasının zeminini kendisinin hazırladığını" belirtti.Euronews'te yer alan habere göre Hamaney, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'da işlenen olayın "intikamını almanın" İran'ın "vazifesi" olduğunu söyledi.Açıklamasında, "Siyonist haydut ve terörist rejim, bu hamleyle ağır bir ceza için zemini hazırladı. Dökülen kanının intikamını almayı, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit olduğu için görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.Hamas lideri İsmail Haniye salı günü Tahran'da düzenlenen İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kuran'dan "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir" ayetini paylaşarak, "İran, işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi.Hamas, Haniyeh'in İsrail'in hava saldırısında Tahran'daki evinde öldürüldüğünü doğruladı. Haniye'nin bir korumasının da saldırıda öldürüldüğü bildirildi.Hamas'ın askerî kanadı, El Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, bu olayın "savaşı yeni boyutlara taşıyacağı" ve "büyük yankılara yol açacağı" belirtildi.Haniye, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana İsrail tarafından öldürülen son üst düzey Hamas yetkilisi.İsrail-Hamas savaşı, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki çatışmalar arasında en ölümcül ve en uzun savaş haline geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 39.445 Filistinli öldürülürken, 91,073 kişinin de yaralandığı açıklandı.İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e Cumartesi akşamı bir roket saldırısı düzenlenmesinin ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim had safhada.Hizbullah milletvekili Ali Ammar çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırının Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükrü'yü hedef almasının ardından, İsrail ile savaşmaya hazır olduklarını söyledi.Ali Ammar, "Düşman savaş istiyor ve biz de buna hazırız, Allah'ın izniyle" dedi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant askerlerle bir araya gelerek, "Savaş istemiyoruz ama tüm olasılıklara karşı hazırlanıyoruz. Bu kapsamda sizin de hazır olmanız gerekiyor" dedi.Suudi Arabistan merkezli Al Hadath haber kanalının haberine göre, Haniye'nin cenazesi Perşembe günü Tahran'da yapılacak cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya getirilecek.Haniye, 2019'dan bu yana Doha'da yaşıyordu.