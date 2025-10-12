Hamas: Rehineleri pazartesiden itibaren serbest bırakacağız

Hamas, hâlâ Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin pazartesi sabah saatlerinden itibaren serbest bırakılmaya başlanacağını duyurdu. AFP haber ajansına konuşan, örgütün üst düzey yetkililerinden Osama Hamdan, "İmzalanan anlaşmaya göre, esir değişiminin Pazartesi sabahı planlanan şekilde başlaması öngörülüyor" dedi.





Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında Hamas, hayatta olduğuna inanılan 20 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 48 rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu tahliye edecek. Hamdan, mahkumların kesin listesinin şu anda hâlâ müzakere edilmekte olduğunu belirtti. Hamdan ayrıca, sahadaki Hamas militanlarının, henüz rehinelerin serbest bırakılmasının lojistiği hakkında örgütün lider kadrosunu bilgilendirmediğini aktardı.





İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de rehine takasının Pazartesi günü gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.





Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge için hazırladığı barış planını görüşmek üzere Mısır’da düzenlenecek uluslararası zirve öncesine denk gelecek.





Mısır, ABD'nin hazırladığı plan kapsamında İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Pazartesi öğleden sonra Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyor.





Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi başkanlık yapacak. Yapılan açıklamada, toplantının amacının "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek, Orta Doğu'da barış ve istikrar çabalarını güçlendirmek vebölgesel güvenlik ile istikrarın yeni bir dönemini başlatmak" olduğu belirtildi.





Netanyahu Tel Aviv'de yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumartesi günü Tel Aviv'de, rehine yakınları tarafından "Esirler Meydanı" adı verilen alanda düzenlenen gösteriye katıldı.





Yüz binlerce kişinin katıldığı söz konusu mitingde konuşma yapan Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını övdü. "Sayın Başkan da keşke burada olsaydı" ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması kalabalık tarafından uzun süre alkışlarla ve "Teşekkürler Trump" sloganlarıyla kesildi.





Ancak Witkoff,İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde alkışlar yuhalamalara ve ıslıklara dönüştü. Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin birçok yakını, 7 Ekim 2023'te bin 200 kişinin öldüğü ve 250 kişinin kaçırıldığı saldırılardan bu yana geçen iki yılda Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılması için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.





Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in eşlik ettiği Witkoff, ayrıca rehinelerin yakınlarına ve İsrail halkına gösterdikleri güç ve sabır için teşekkür etti.