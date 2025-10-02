Samanyolu Haber /Dünya / Hamas Trump’ın teklifini reddetti! /02 Ekim 2025 22:49

Hamas Trump’ın teklifini reddetti!

ABD Başkanı Trump, "Gazze Planı'nı kabul etmesi için" Hamas'a 4 gün süre verdiğini duyurmuştu. Hamas'ın, Trump'ın teklifini reddettiği belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze Planı"nı kabul etmesi için Hamas'a 4 gün süre verdiği Beyaz Saray sözcüsü tarafından duyurulmuştu.

BBC'nin haberine göre, Hamas lideri İzzeddin el-Haddad'ın, Hamas'ın kabul edip etmemesine bakmaksızın, ABD'nin planının Hamas'ı bitirmek için tasarlandığına inandığını ve bu nedenle savaşmaya kararlı olduklarını belirttiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail tarafından da kabul edilen, savaşı sona erdirmek iddiasıyla hazırladığı 20 maddelik çerçeve, Hamas'ın silahsızlanmasını ve Gazze'nin yönetiminde bundan sonra hiçbir rolünün olmamasını öngörüyor.

Hamas'ın Katar'daki bazı siyasi liderlerinin, bazı ayarlamalar yaparak bunu kabul etmeye açık oldukları düşünülüyor; ancak grubun elindeki rehineler üzerinde kontrolleri olmadığı için etkilerinin sınırlı olduğu düşünülüyor.

Silahlı grubun Filistin topraklarında halen 48 rehine tuttuğu, bunlardan sadece 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

PAZARLIK KOZU
Hamas'taki bazı kesimler için bir diğer engel ise, planın ateşkesin ilk 72 saati içinde tüm rehineleri teslim etmeyi gerektirmesi; bu da ellerindeki tek pazarlık kozunu vermeleri anlamına geliyor.

Trump'ın İsrail'in şartlara uyacağını garanti etmesine rağmen, İsrail'in rehineleri aldıktan sonra askeri operasyonlarına yeniden başlamayacağına dair grup içinde bir güven eksikliği var. Özellikle İsrail'in geçen ay ABD'ye meydan okuyarak Doha'da Hamas liderliğini hava saldırısıyla öldürmeye çalışmasının ardından.

TEKLİFİ REDDETTİ
Tüm bu değerlendirmeler ve açıklamalar doğrultusunda, Hamas lideri İzzeddin el-Haddad, Trump'ın teklifini reddetti.
