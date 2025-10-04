Hamas, tüm İsrailli rehineleri bırakmayı kabul etti

Açıklama, Hamas’ın Trump’ın anlaşma teklifine yanıt olarak yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Savaşı sona erdirmek, insani yardımların girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir ediyoruz.



Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde tüm İsrailli esirleri (canlı ve ölü) serbest bırakmayı kabul ediyor ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz.”



Hamas ayrıca, Gazze’nin yönetimini “ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine” devretmeyi kabul ettiğini duyurdu.



Açıklamada, Trump’ın planında yer alan Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının haklarına ilişkin maddelerin ise “daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve” içinde ele alınması gerektiği vurgulandı.