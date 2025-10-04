Samanyolu Haber /Dünya / Hamas, tüm İsrailli rehineleri bırakmayı kabul etti /04 Ekim 2025 11:06

Hamas, tüm İsrailli rehineleri bırakmayı kabul etti

Hamas, sahadaki koşulların uygun hale gelmesi durumunda ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın takas planı kapsamında tüm İsrailli rehineleri (hem hayatta olanları hem de hayatını kaybedenleri) serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Açıklama, Hamas’ın Trump’ın anlaşma teklifine yanıt olarak yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Savaşı sona erdirmek, insani yardımların girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir ediyoruz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde tüm İsrailli esirleri (canlı ve ölü) serbest bırakmayı kabul ediyor ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz.”

Hamas ayrıca, Gazze’nin yönetimini “ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine” devretmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Trump’ın planında yer alan Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının haklarına ilişkin maddelerin ise “daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve” içinde ele alınması gerektiği vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas, tüm İsrailli rehineleri bırakmayı kabul etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:46