Samanyolu Haber /Dünya / Hamas Türkiye'yi bilgilendirdi: 'ABD pembe tablo çiziyor, İsrail şartlarını değiştirdi' /19 Ağustos 2024 09:11

Hamas Türkiye'yi bilgilendirdi: 'ABD pembe tablo çiziyor, İsrail şartlarını değiştirdi'

Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin hafta sonu Türkiye ile temas kurduğunu ve İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdiğini duyurdu. Hamas yetkililerinin ""Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığını" söylediği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti. Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değişti.

Dişileri Bakanlığı yetkilileri, "İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların gerisine düşmüş durumda" ifadesini kullandı ve İsrail'in şartlarını sıraladı.

İSRAİL NE İSTİYOR?

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi??????? Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi.

Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.
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