Hamas ve İsrail ateşkes masasında: Müzakere sürecinde son durum ne?

Hamas ve İsrail heyetleri, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ateşkes planı temelinde yürütülen müzakerelere devam ediyor.





Gazze’de ateşkes ve rehine takası konularında Hamas ve İsrail arasında yürütülen görüşmeler bugün Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yeniden başlayacak.





Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı Gazze ateşkes planının ilk aşamasını uygulamaya koymayı hedefliyor.





Planın bu ilk aşaması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve belirli sayıda Filistinli tutuklunun tahliyesini içeriyor.





“İLERLEME KAYDEDİLDİ”

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, tarafların ilk iki günde “ilerleme kaydettiğini” belirtti. Ancak kaynağa göre müzakerelerin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.





İlk iki turda elde edilen ilerleme sonucunda, bugün ABD ve Katar’dan üst düzey yetkililerin Şarm el-Şeyh’e gelmesi planlanıyor.





ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner bugün görüşmelere katılacak. İki isim, Trump yönetiminin Gazze planının hazırlanmasında önemli rol oynamıştı.





HAMAS'IN TALEPLERİ

Hamas heyeti, müzakerelerde kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların sınırsız biçimde bölgeye girişine izin verilmesi taleplerini yineledi.





Hamas’ın baş müzakerecisi, örgütün temel hedeflerinin “Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı, savaşın sona ermesi ve İsrail işgalinin tamamen son bulması” olduğunu vurguladı.





Arabulucu Katar, Trump’ın planına ilişkin birçok kritik ayrıntının hâlâ netleşmediğini açıkladı. Katar Başbakanı’nın da bugün müzakerelere katılması bekleniyor.





Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde “kalan ayrıntıların” ele alınacağını ve tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir uygulama mekanizması oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.





İSRAİL HEYETİ VE DİĞER KATILIMCILAR





İsrail tarafında, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya en yakın isimlerden biri olarak bilinen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in bugün görüşmelere katılması bekleniyor.





Dermer, İsrail’in başmüzakerecisi olarak görev yapıyor.





Görüşmelere ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. Türkiye, Hamas’la yakın ilişkilere sahip ülkelerden biri olarak süreci yakından izliyor.





GÖZLER MÜZAKERE MASASINDA

Tarafların ilerleme kaydettiği belirtilse de, anlaşmanın sağlanması için önlerinde zorlu müzakere başlıkları bulunuyor.





Diplomatlar, Trump planının uygulanabilir hale gelmesi için öncelikle karşılıklı güven mekanizmasının oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.





ABD, Katar, Türkiye ve Mısır’ın arabuluculuk yaptığı süreçte gözler, bugün Şarm el-Şeyh’te yapılacak toplantılarda olacak.