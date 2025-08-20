Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'ın kararı sonrası İsrail ateşkes şartını açıkladı /20 Ağustos 2025 09:34

Hamas'ın kararı sonrası İsrail ateşkes şartını açıkladı

Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail'den kritik bir adım geldi. İsrail'in, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriye ilk yanıtının, tüm esirlerin tek seferde bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikinci yılın dolmasına az bir zaman kalırken, bölgede yaşanan insanlık trajedisinin sona ermesi adına önemli bir gelişme yaşandı. Hamas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk yaptığı müzakerelerde teklif edilen ateşkes teklifinin şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Ancak bugün İsrail tarafından farklı bir tutum geldi.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriye İsrail'in ilk yanıtının tüm esirlerin tek seferde bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma olduğu bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in politikasının "tutarlı olduğunu ve değişmediği" savunulup Gazze'ye saldırıların bitmesi için 50 İsrailli esirin tamamının tek seferde serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğu belirtildi.

'HİÇBİR ESİRİ BIRAKMAYACAĞIZ'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre söz konusu yetkili, "Hamas için son karar aşamasındayız. Geride hiçbir esir bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Yerel basına daha önce konuşan İsrailli bir yetkili ise Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtmişti.

Diğer yandan İsrail basınına konuşan iki İsrailli yetkili ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun arabulucuların sunduğu İsrailli esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını öngören ateşkes teklifini incelemek üzere görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti. Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler" ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı. Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.
