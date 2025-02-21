Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden biri, rehineye ait değilmiş

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Ariel ve Kfir'in kimliklerinin belirlendiğini ancak üçüncü cesedin Shiri'ye veya başka bir rehineye ait olmadığını söyledi. IDF, "Bu isimsiz, kimliği belirlenemeyen bir cesettir" diyerek, aralarında İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bu ayın başlarında serbest bırakılan Shiri'nin kocası Yarden Bibas'a ve ailesine bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.



HAMAS'IN İDDİALARI



Hamas, Bibas ve çocuklarının savaşın ilk günlerinde İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Aile, İsrail'in güneyindeki Kibbutz Nir Oz'dan kaçırılan 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının sembolü haline geldi. Yakalandığında 9 aylık olan Kfir, rehinelerin en küçüğüydü. İsrail medyası, dördüncü rehinenin cesedinin Filistin hakları aktivisti ve gazeteci 85 yaşındaki Oded Lifshitz'e ait olduğunun doğrulandığını söyledi.



ABD'DEN TEPKİ



CNN'e konuşan ABD Rehineler Elçisi Adam Boehler, Shiri'nin naaşının iade edilmemesinin ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin "açık ihlali" olduğunu söyledi. Boehler, Hamas'a sert bir uyarıda bulunarak, "Onların yerinde olsaydım herkesi serbest bırakırdım, yoksa tamamen yok edilmeyle karşı karşıya kalacaklar," dedi.



İSRAİL'İN TEPKİSİ VE GÜVENLİK DURUMU



Cuma günkü duyuru, Bat-Yam kentinde park halindeki üç otobüste meydana gelen patlamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Batı Şeria'daki "terör merkezlerine karşı yoğun operasyon" düzenlemesi emri vermesinin ardından geldi. İsrailli yetkililerinin terör saldırısı şüphesi olduğunu söylediği patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Hamas'ın, İsrail güçleri tarafından tutulan yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında cumartesi günü altı rehineyi daha teslim edeceği bildirildi. Planlanan takasın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. Ayrıca, 15 aydır süren çatışmaları durduran ateşkesin, ilk aşaması mart ayı başında sona erdikten sonra uzatılıp uzatılmayacağı da belli değil. Gazze Şeridi'nde kalan yaklaşık 60 rehinenin geri gönderilmesini ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini kapsayan ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyordu.