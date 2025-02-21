Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden biri, rehineye ait değilmiş /21 Şubat 2025 13:22

Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden biri, rehineye ait değilmiş

Hamas, 20 Şubat'ta Bibas Shiri ve iki oğlu Ariel ve Kfir de dahil olmak üzere dört rehinenin cenazesini teslim ettiğini iddia etti. Ancak İsrail ordusu, Hamas tarafından Perşembe günü teslim edilen dört cenazeden birinin Shiri Bibas olmadığını belirterek, bunu "son derece ciddi bir ihlal" olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Ariel ve Kfir'in kimliklerinin belirlendiğini ancak üçüncü cesedin Shiri'ye veya başka bir rehineye ait olmadığını söyledi. IDF, "Bu isimsiz, kimliği belirlenemeyen bir cesettir" diyerek, aralarında İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bu ayın başlarında serbest bırakılan Shiri'nin kocası Yarden Bibas'a ve ailesine bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.

HAMAS'IN İDDİALARI

Hamas, Bibas ve çocuklarının savaşın ilk günlerinde İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Aile, İsrail'in güneyindeki Kibbutz Nir Oz'dan kaçırılan 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının sembolü haline geldi. Yakalandığında 9 aylık olan Kfir, rehinelerin en küçüğüydü. İsrail medyası, dördüncü rehinenin cesedinin Filistin hakları aktivisti ve gazeteci 85 yaşındaki Oded Lifshitz'e ait olduğunun doğrulandığını söyledi.

ABD'DEN TEPKİ

CNN'e konuşan ABD Rehineler Elçisi Adam Boehler, Shiri'nin naaşının iade edilmemesinin ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin "açık ihlali" olduğunu söyledi. Boehler, Hamas'a sert bir uyarıda bulunarak, "Onların yerinde olsaydım herkesi serbest bırakırdım, yoksa tamamen yok edilmeyle karşı karşıya kalacaklar," dedi.

İSRAİL'İN TEPKİSİ VE GÜVENLİK DURUMU

Cuma günkü duyuru, Bat-Yam kentinde park halindeki üç otobüste meydana gelen patlamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Batı Şeria'daki "terör merkezlerine karşı yoğun operasyon" düzenlemesi emri vermesinin ardından geldi. İsrailli yetkililerinin terör saldırısı şüphesi olduğunu söylediği patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hamas'ın, İsrail güçleri tarafından tutulan yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında cumartesi günü altı rehineyi daha teslim edeceği bildirildi. Planlanan takasın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. Ayrıca, 15 aydır süren çatışmaları durduran ateşkesin, ilk aşaması mart ayı başında sona erdikten sonra uzatılıp uzatılmayacağı da belli değil. Gazze Şeridi'nde kalan yaklaşık 60 rehinenin geri gönderilmesini ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini kapsayan ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden biri, rehineye ait... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:21