Hamas'ın üst düzey ismine suikast girişimi!





16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





'HEDEFTE MUHAMMED SİNVAR VARDI' İDDİASI

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail, son olarak, Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne bir dizi bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.