Hamas'ın üst düzey ismine suikast girişimi!

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.
Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.
'HEDEFTE MUHAMMED SİNVAR VARDI' İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.