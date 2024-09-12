Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Biden'ın açıkladığı plana onay çıktı /12 Eylül 2024 09:35

Hamas'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Biden'ın açıkladığı plana onay çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı ateşkes taslağının esas alınması gerektiğini belirten Hamas, yeni şartları reddettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas (İslami Direniş Hareketi), ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu ve her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü aktarıldı.

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" vurguladı.

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, rehine takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.
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