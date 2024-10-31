Hamas'tan dikkat çeken 'ateşkes' açıklaması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki sağlık yetkilileri, saldırıların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğunlaştığını ve bir hastanenin de saldırıda hedef alındığını bildirdi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu, daha önce de baskın düzenleyerek arkasında büyük bir yıkım ve can kayıpları bırakarak çekildiği kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından askeri amaçlar için kullanıldığını ve hastanede 'onlarca teröristin' gizlendiğini ileri sürdü. Sağlık yetkilileri ile Hamas ise söz konusu suçlamayı reddetti. Kemal Advan Hastanesi'nde hemşire direktörü olarak çalışan Eid Sabbah, Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin üçüncü katını hedef alması sonucu bazı hastane çalışanlarının hafif yaralandığını söyledi.





MSF: BİR DOKTORUMUZ İSRAİL GÜÇLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan doktorlarından Mohammed Obeid'in geçen cumartesi günü İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı. MSF, hem gözaltına alınan doktor Obeid hem de 'bakım sağlamaya çalışırken korkunç bir şiddetle karşı karşıya kalan' tüm sağlık çalışanları için koruma talebinde bulundu.





CIA DİREKTÖRÜ BURNS, KAHİRE'DE CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin arabulucu ülkelerinden Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, bugün başkent Kahire'de Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Burns, Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın katıldığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumun sakinleştirilmesi için sarf edilen ortak çabaların yanı sıra ateşkes ve esir takasıyla sonuçlanacak müzakereleri ilerletmenin yollarının tartışıldığı belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani şartlara işaret edilerek, Mısır için önceliğin bölgede insani yardıma derhal ve tam erişim sağlanması olduğu vurgulandı. Görüşmede ayrıca bölgede barış ve güvenliğe ulaşmanın yolu olarak, iki devletli çözümün uygulamaya geçirilmesinin önemine işaret edildi.





HAMAS YETKİLİSİ: GEÇİCİ ATEŞKESİ DESTEKLEMİYORUZ

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde İsrail güçleri ile çatışmada ölmesinin ardından ateşkes ve rehine takası görüşmelerini canlandırma çabaları devam ederken, üst düzey bir Hamas yetkilisi, Fransa'nın AFP haber ajansına verdiği demeçte, İsrail ile geçici bir ateşkesi desteklemediklerini söyledi. The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Hamas yetkililerinden Tahir El Nunu, "Saldırganlığa daha sonra devam etmek üzere savaşa verilecek geçici bir ara, halihazırda yaklaşımımızı dile getirdiğimiz bir şey. Hamas, savaşa kalıcı bir sonu destekliyor, geçici bir sonu değil" ifadelerini kullandı.





Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, dün AFP'ye yaptığı açıklamada, arabulucuların Hamas'a 'bir aydan daha kısa sürecek' bir ateşkes teklif etmesinin beklendiğini anlatmıştı. Buna göre, İsrail dış istihbarat örgütü Mossad'ın başkanı David Barnea, CIA Direktörü Burns ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'da pazartesi günü yapılan görüşmelerinde, Gazze Şeridi'nde bir aydan kısa sürecek bir ateşkes teklifinde bulunulmasını ele almıştı. Kaynak, söz konusu teklifin İsrail'de hapishanede tutulan Filistinliler ile İsrailli rehinelelerin takasını da öngördüğünü anlatmıştı.





Hamas yetkilisi El Nunu, AFP'ye yaptığı açıklamada, henüz bir teklif almadıklarını, böyle bir planın kendilerine iletilmesi durumunda yanıt vereceklerini bildirdi. Yetkili, aylardır dile getirdikleri talepleri yineleyerek 'kalıcı ateşkes sağlanmasını, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesini, Gazze'ye yeterli insani yardım sağlanmasını ve ciddi bir esir takası anlaşmasına varılmasını' talep etti.