Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Umudumuzu kaybediyoruz! /03 Eylül 2024 16:26

Hamas'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Umudumuzu kaybediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'na konuşan bir Hamas yetkilisi, "İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'na bilgi veren Hamas yetkilisi, "İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden alınan bilgilere göre, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde yer alan bir Hamas yetkilisi, bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD'nin ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini ancak, ABD'lilerin İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre yetkili, şu ifadeleri kullandı: "Diğer taraftan, ABD medyaya gerçek durumu yansıtmıyor. Sürekli iyimser mesajlar veriyor; ancak durum hiç de olumlu değil. Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphia Koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah Sınır Kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz."

PHILADELPHI KORİDORU YORUMU

Müzakerelerin 3 temel noktada devam ettiğini aktaran Hamas yetkilisi, şöyle devam etti:

"Philadelphia Koridoru, Refah Sınır Kapısı ve esir değişimi. ABD, 2 hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar; çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz. Biz, 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik. Ancak, İsrail ise 24/25 Mayıs belgesinin ve Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gazze halkı çok zor durumda. Yiyecek ve ilaç bulamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor" ifadelerini kullandı."
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