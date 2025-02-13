Hamas'tan kritik açıklama: Esir takası devam edecek mi?

Hamas, 19 Ocak'ta İsrail ile uzlaştıkları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hamas’tan yapılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "esir değişimi de dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği vurgulandı.





Gazze'deki Hamas Hareketi Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Dr. Halil El Hayye liderliğindeki Hamas heyetinin arabulucularla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, görüşmelerin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ve özellikle İsrail'in ardı ardına yaptığı ihlallerin ardından esir değişiminin ele alınmasına" odaklandığı ifade edildi.





HEYET ARABULUCULARLA GÖRÜŞTÜ

Heyetin, Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile bir toplantı yaptığı ve ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.





Açıklamada ayrıca, Hamas heyetinin, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyasından sorumlu yetkililerle ve anlaşmanın tüm yönlerinin uygulanmasını takip eden arabulucuların teknik ekipleriyle toplantılar yaptığı ve temaslarda bulunduğu aktarıldı.





Hamas, görüşmelerde özellikle "halkın barınmasının sağlanması, konteynerler, çadırlar, ağır iş makineleri, tıbbi malzemeler, yakıtın acilen bölgeye ulaştırılması ve yardım akışının kesintisiz devam etmesi" gibi anlaşmada yer alan tüm maddelere uyulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.





Görüşmelerin "olumlu bir atmosferde geçtiği” ve arabulucuların "tüm engelleri kaldırmak ve boşlukları kapatmak için konuyu yakından takip ettikleri" belirtildi.





İSRAİL'DEN YALANLAMA

Hamas’ın açıklamasına İsrail hükümetinden henüz tepki gelmezken, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı haberinde, "Hamas ile yaşanan krizin çözümü konusunda henüz bir mutabakata varılmadı ve bu konudaki haberler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verildi.





Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını; yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alınması, barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi gibi 4 maddede ihlal ettiğini açıklamıştı.





Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.